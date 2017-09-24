Бузова вышла в голом платье на красную дорожку музыкального конкурса

Так начинающая певица и телеведущая Ольга Бузова решила шокировать публику, пройдя по красной дорожке в "голом платье". Однако в почти похоже наряде на церемонию явилась модная тусовщица Анна Грачевская, пишет Joinfo.ua. Причем, обе пришли на мероприятия без бюстгальтеров.

Интересно, что и Кристина Орбакайте пришла на церемонию в наряде, похожем на костюм одной из ведущих.