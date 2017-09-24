Бузова вышла в голом платье на красную дорожку музыкального конкурса

На церемонию вручения музыкальной премии Music Box-2017 две пары "светских львиц" пришли в одинаковых нарядах.
Так начинающая певица и телеведущая Ольга Бузова решила шокировать публику, пройдя по красной дорожке в "голом платье". Однако в почти похоже наряде на церемонию явилась модная тусовщица Анна Грачевская, пишет Joinfo.ua. Причем, обе пришли на мероприятия без бюстгальтеров.
И этот мир весь тянется ко мне 🙌🏻Как Вам мой номер на песню #МалоПоловин? Все что я делаю, я делаю для вас, мой зритель и мой слушатель... #моилюдивсегдасомной 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Кто смотрел премию? Пишите свои впечатления 😊Хочу сказать спасибо балету #тодес @todes_official за поддержку и профессионализм 💋 И моей @varda_varda @varda_tm за идеальный образ к моему номеру 😋
Интересно, что и Кристина Орбакайте пришла на церемонию в наряде, похожем на костюм одной из ведущих.
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