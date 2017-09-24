Бузова вышла в голом платье на красную дорожку музыкального конкурса

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Сегодня, 12:26.
Культура

На церемонию вручения музыкальной премии Music Box-2017 две пары "светских львиц" пришли в одинаковых нарядах.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова. Фото: снимки из Instagram.

Так начинающая певица и телеведущая Ольга Бузова решила шокировать публику, пройдя по красной дорожке в "голом платье". Однако в почти похоже наряде на церемонию явилась модная тусовщица Анна Грачевская, пишет Joinfo.ua. Причем, обе пришли на мероприятия без бюстгальтеров.

конфуз случился ☺️ Ида фон тиз @galichida 😜и ......... MUAH @innashikhova #innashikhova #musicbox2017

Публикация от Inna Shikhova MakeUp | Hair (@innashikhova)

На церемонии награждения премии Music Box-2017.
На церемонии награждения премии Music Box-2017.
На церемонии награждения премии Music Box-2017.
На церемонии награждения премии Music Box-2017.

Интересно, что и Кристина Орбакайте пришла на церемонию в наряде, похожем на костюм одной из ведущих.

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