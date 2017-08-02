Бюджетные китайские смартфоны продаются с предустановленным вирусом троян Triada. Как установили специалисты компании Dr. Web, вредоносное ПО удалось найти на устройствах Leagoo и Nomu, сообщает SecurityWeek.
Вирус предустановлен только на смартфонах, цена которых не превышает 100 долларов — Leagoo M5 Plus, Leagoo M8, Nomu S10 и Nomu S20.
"Triada встроена в исходный код библиотеки. Можно предположить, что в этом виноваты недобросовестные партнеры, которые разрабатывали прошивку для устройства", — отмечают специалисты. По их троян может тайно запускать другие вредоносные модули, а его родительский процесс постоянно активен во время работы смартфона. Кроме того, Triada может получить доступ к данным любого запущенного на устройстве приложения.
Компании-производители уже получили уведомление об обнаруженной угрозе, однако пока не предприняли никаких действий, пишет "Росбалт".
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