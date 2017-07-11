Челябинского следователя СКР спецслужбы задержали вместе с двумя адвокатами

Следователя по особо важным делам СКР по Челябинской области Александра Козлова задержали вместе с двумя адвокатами, представляющими интересы бывшего замдиректора челябинского филиала Ростелекома Василия Прокопенко.
Адвокаты выступили посредниками при передаче взятки Козлову в четыре млн рублей для изменения меры пресечения с СИЗО на домашний арест, сообщили "URA.RU" собственные источники в правоохранительных органах. По некоторой информации, одним из посредников, якобы, оказалась известный челябинский адвокат Алла Брагина.
В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев отказались. В пресс-службе следственного комитета области пообещали выдать официальное сообщение позже. Источники сообщают, что Козлов был задержан еще с 8 на 9 июля, а 10 июля ему избрали меру пресечения.
Василий Прокопенко был задержан при получении взятки в ночь на 1 сентября 2016 года. К тому времени он уже руководил областным государственным бюджетным учреждением "Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий", куда устроился в начале августа. Но взятку, по версии силовиков, он взял за услуги в посредничестве, оказанные в Ростелекоме. Дело Прокопенко вел следователь Александр Козлов.
Также Козлов также входил в следственную группу по делу экс-сенатора Константина Цыбко.
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