В Забайкальском крае 15 паломников погибли в страшном ДТП

В Забайкалье, 12 июня, в полночь по местному времени произошла авария. Автобус, в котором находились более 50 паломников, упал с обрыва. Как сообщает сайт "Чита!ру", на участке дороги, где произошла авария, шёл ремонт, при этом отсутствовало бордюрное ограждение и предупреждающие знаки.
По последним данным в результате ДТП погибли 15 человек, в том числе водитель автобуса. Мужчина скончался рано утром 13 июня. Остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести.
Паломники арендовали автобус у индивидуального предпринимателя Артёма Зиновьева. Машина везла верующих с крестного хода в Варлаамский монастырь Красночикойского района. В момент аварии транспортом управлял отец предпринимателя — Сергей Зиновьев. По сообщениям СМИ, он был опытным водителем с большим стажем. Следком Забайкальского края возбудил уголовное дело по факту ДТП.
Власти Забайкальского края выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Размер компенсации для пострадавших ещё не утвердили. Деньги выделят из резервного фонда.
Губернатор Наталья Жданова распорядилась проверить общественный транспорт и состояние дорог.
13 июня в Забайкальском крае объявлен днём траура.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.