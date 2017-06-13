В Забайкальском крае 15 паломников погибли в страшном ДТП

По последним данным в результате ДТП погибли 15 человек, в том числе водитель автобуса. Мужчина скончался рано утром 13 июня. Остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Паломники арендовали автобус у индивидуального предпринимателя Артёма Зиновьева. Машина везла верующих с крестного хода в Варлаамский монастырь Красночикойского района. В момент аварии транспортом управлял отец предпринимателя — Сергей Зиновьев. По сообщениям СМИ, он был опытным водителем с большим стажем. Следком Забайкальского края возбудил уголовное дело по факту ДТП.

Власти Забайкальского края выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Размер компенсации для пострадавших ещё не утвердили. Деньги выделят из резервного фонда.

Губернатор Наталья Жданова распорядилась проверить общественный транспорт и состояние дорог.

13 июня в Забайкальском крае объявлен днём траура.