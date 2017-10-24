38 человек тушили пожар в барнаульском "Леруа Мерлен"

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Происшествия

23 октября в барнаульском "Леруа Мерлен" на Павловском тракте произошло возгорание. На борьбу с огнем отправили 38 человек.

"Леруа Мерлен".
"Леруа Мерлен". Фото: арихив компании "Леруа Мерлен".

Возгорание в "Леруа Мерлен".
Возгорание в "Леруа Мерлен".
В складском помещении магазина загорелся электрический щит. 

Как уточнили в краевом Главке МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 21:39. Через 10 минут, на момент прибытия подразделений, пожар ликвидировали. 

На вызов отправляли от МЧС России 38 человек личного состава и девять единиц техники.

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