38 человек тушили пожар в барнаульском "Леруа Мерлен"

Возгорание в "Леруа Мерлен".

В складском помещении магазина загорелся электрический щит.

Как уточнили в краевом Главке МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 21:39. Через 10 минут, на момент прибытия подразделений, пожар ликвидировали.

На вызов отправляли от МЧС России 38 человек личного состава и девять единиц техники.