38 человек тушили пожар в барнаульском "Леруа Мерлен"

23 октября в барнаульском "Леруа Мерлен" на Павловском тракте произошло возгорание. На борьбу с огнем отправили 38 человек.
Как уточнили в краевом Главке МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 21:39. Через 10 минут, на момент прибытия подразделений, пожар ликвидировали.
На вызов отправляли от МЧС России 38 человек личного состава и девять единиц техники.
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