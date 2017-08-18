Человек-животное. Александр Чеботарев рассказал, как приручает зверей в зоопарке Барнаула

В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743. В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743.

Газонокосильщик

По образованию Александр Чеботарева повар и специалист по машинам пищевых производств. Пока его не сократили, он работал на "Алтайхолоде" и о животных не думал. Молодая семья Чеботаревых остро нуждалась в деньгах, и однажды, прогуливаясь с дочкой по парку, Александр увидел, что здесь требуется косарь. За два дня он выкосил весь парк, сразу заработав жене на новые джинсы.

В 2006 году парк начал расширяться, и директору потребовалась помощь. Так Чеботарев стал начальником отдела снабжения, а потом и заместителем директора.

Мужская дружба

В зоопарк стали привозить новых животных. Все они были совсем еще малышами, и Чеботарев очень хотел их приручить.

Хищники — его любимчики. Особенно он подружился с Алтаем. Львёнок постоянно был рядом с Александром. Тот таскал зверя на руках, даже когда зверь стал весить за 70 килограммов. "Я обязательно каждое утро захожу к нему поздороваться, — говорит Александр. — Он знает мой запах и голос. Клетки с хищниками расположены вдали от центральных аллей зоопарка, так что зверям не хватает внимания".

Но потом в зоопарке появилась красавица Ая. Её часто выводили на прогулки, и она стала настоящей звездой. Подросшую Аю посадили рядом с Алтаем, лев, судя по всему, бесповоротно влюбился, и мужской дружбе пришел конец.

Теперь Алтай готов мурлыкать и ластиться, когда Чеботарев подходит к нему, но стоит человеку подойти к Ае, устраивает настоящую истерику, бьет лапами клетку и рычит на всю округу — ревнует очень. "Бросил меня из-за женщины. Это было очень неприятно. Я прямо почувствовал себя ненужным", — говорит Александр.

Опасные игры

Играючи, зверь может легко ранить человека, потому что не чувствует собственной силы. На руках у Чеботарева полно шрамов. Даже когда Александр увлечен игрой с хищниками, он все время следит за их мордами, и знает, что если зверь прищурился и прижал уши, то лучше уйти.

Александр Чеботарев,

заместитель директора зоопарка:

Это такой выброс адреналина, прямо уууух! Мурашки по коже всякий раз. Конечно, это страх, но его нельзя показывать: животные сразу чувствуют. Я всю жизнь занимаюсь боксом, так что реакция у меня хорошая. Это иногда помогает. Поэтому звери не наносят мне больших увечий.

Самые маленькие жители зоопарка тоже показывают характер. При попытке поцеловать недавно рождённого тигренка, замдиректора получил отличную пощечину маленькой когтистой лапой.

Зубами щёлк

Почти все хищные кошки зоопарка позволяют себя чесать, трутся лбами и умильно мурлыкают, потому что выросли на руках у Чеботарева. Но есть исключения: дальневосточный леопард Сильва приехала в зоопарк уже не младенцем, так что щерится, убегает и приручению не поддается. Может быть, это дело времени. Например, черная пантера Маврик обжился и теперь хоть и разевает пасть с шипением, но уже дает потрогать мокрый черный нос.

Однако Чеботарев убежден: сколько их всех ни корми, они все равно смотрят в лес. Медведица Даша однажды чудом промахнулась и не смогла воткнуть в замдиректора все свои клыки. Даже лучший друг, лев Алтай во время первой Ночи в зоопарке просунул лапу из клетки, выпустил когти и чуть не схватил Чеботарева: не узнал его в толпе.

Александр Чеботарев,

заместитель директора зоопарка:

Однажды я вел экскурсию, рассказываю про волка Митьку и чувствую, что он схватил меня зубами за руку и держит. Он не учуял мой запах, я был в новой одежде. Стоял боком к клетке, поэтому посетители этого не видели. Я к нему повернулся, он меня узнал — надо было видеть его извиняющиеся глаза — и тихонько так разжал пасть.

Александр дал расписку о том, что предупрежден об опасности и суёт руки в клетки на свой страх и риск. Но что поделаешь, если это настоящая любовь.

Турецкая куртка

Раны на теле замдиректора рано или поздно заживают, а вот с одеждой беда. Не сосчитать, сколько футболок было изодрано и выброшено.

Александр Чеботарев,

заместитель директора зоопарка:

Была у меня турецкая кожаная куртка, красивая, так уж она мне нравилась. Приехала делегация из Китая, и надо было показать им, что у нас необычный зоопарк, и звери контактные. Вывели медведя Жорку на прогулку. Он меня обнял и разодрал куртку когтем. Китайцы в восторге, а от жены я выхватил.

Зимние прогулки с маленькой Аей обошлись Чеботареву в два исполосованных добротных костюма. Пришлось купить спецодежду для сварщиков.

HomoZoo

Познакомиться с Александром Чеботаревым можно уже в это воскресенье. В зоопарке снова проведут акцию HomoZoo ("Человек-животное"), которой хотят напомнить людям об защите животных. Впервые такую акцию провели в австралийском Мельбурне. Там посетителям зоопарка позволили войти в свободный вольер и ощутить себя в роли исчезающего вида.

20 августа гостям Барнаульского зоопарка расскажут животных, которые из-за человека навсегда исчезли с лица Земли и их восстановление на планете невозможно, а замдиректора посидит в клетке, одетый в шкуры. В нарушение правил зоопарка, Александра Чеботарева можно будет покормить с рук. Акция начнется в 12.00.