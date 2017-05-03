Чем грозит новый закон для владельцев интернет-магазинов.

С 1 февраля 2017 года вступила в силу новая версия 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники". Новый порядок применения ККТ предполагает, что данные о продажах с каждого выбитого чека должны передаваться в налоговую инспекцию через интернет.
При чем тут интернет-магазины?
Ранее при оплате заказа в интернет-магазине при помощи электронных средств платежа (банковские карты, электронные деньги) не требовалось использование касс. Теперь же владельцы абсолютно всех интернет-магазинов после оплаты клиентом заказа должны пробить чек и предоставить его покупателю, а также отправить чек в налоговую.
Так что владельцам интернет-магазинов необходимо успеть до 1 июля перейти на новую кассу, а о том, как это грамотно и безболезненно сделать, расскажем на бесплатном семинаре "Как подготовить ваш интернет-магазин к 54-ФЗ", который состоится 18 мая 2017 г. в Барнауле.
Посетив семинар, вы узнаете:
- Чем грозит для интернет-магазинов 54-ФЗ.
- Что такое онлайн-кассы, что необходимо сделать с интернет-магазином до 1 июля.
- Какие грядут изменения в работе платёжных систем и служб доставки.
- Как принять оплату, оформить возврат и частичную отгрузку заказа согласно новым правилам.
- Какие штрафы будут, если владельцы ИМ не будут использовать новую кассу.
- Как рассчитать бюджет на модернизацию интернет-магазина.
Ознакомиться с программой семинара и зарегистрироваться необходимо на сайте www.seminar.mitra.ru
Есть вопросы? Можете уточнить по телефону +7 (3852) 57-25-25 или email seminar@mitra.ru
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