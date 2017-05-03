Чем грозит новый закон для владельцев интернет-магазинов.

При чем тут интернет-магазины?

Ранее при оплате заказа в интернет-магазине при помощи электронных средств платежа (банковские карты, электронные деньги) не требовалось использование касс. Теперь же владельцы абсолютно всех интернет-магазинов после оплаты клиентом заказа должны пробить чек и предоставить его покупателю, а также отправить чек в налоговую.

Так что владельцам интернет-магазинов необходимо успеть до 1 июля перейти на новую кассу, а о том, как это грамотно и безболезненно сделать, расскажем на бесплатном семинаре "Как подготовить ваш интернет-магазин к 54-ФЗ", который состоится 18 мая 2017 г. в Барнауле.

Посетив семинар, вы узнаете:

Чем грозит для интернет-магазинов 54-ФЗ.

Что такое онлайн-кассы, что необходимо сделать с интернет-магазином до 1 июля.

Какие грядут изменения в работе платёжных систем и служб доставки.

Как принять оплату, оформить возврат и частичную отгрузку заказа согласно новым правилам.

Какие штрафы будут, если владельцы ИМ не будут использовать новую кассу.

Как рассчитать бюджет на модернизацию интернет-магазина.

Ознакомиться с программой семинара и зарегистрироваться необходимо на сайте www.seminar.mitra.ru

Есть вопросы? Можете уточнить по телефону +7 (3852) 57-25-25 или email seminar@mitra.ru