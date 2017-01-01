Чемпион по смешанным единоборствам провел показательные тренировки в Барнауле

Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Виталий Бигдаш провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Александр Локтев,

один из основателей клуба "Топ Тим Сибирь":

Семинар с участием такого бойца - чемпиона One FC - это грандиозное событие. И не смотря на то, что нашему клубу всего полтора года, для ребят, для сборников да и для новичков это просто колоссальный опыт. Виталий олицетворяет апогей того, каких успехов можно добиться в ММА, потому что он выступает в одной из лучших лиг мира, и многие профессиональные бойцы будут стремиться к таких же результатов.

Евгений Шевченко,

один из основателей промоутерской компании "Топ Тим Менеджмент":

Большая удача для компании привезти такого именитого чемпиона, ведь известные спортсмены, как правило, находятся на сборах, готовятся к своим поединкам. И очень сложно найти свободное время, для того, чтобы провести какой-то семинар или мастер-класс. Но, так как бой прошел относительно недавно, и сейчас время отдыха у Виталия, мы договорились с ним, что он приедет и поделится опытом с бойцами.

Как отметил сам Виталий, чтобы достичь профессиональных высот, бойцу необходим набор качеств: одно из них - это целеустремленность: стоять на своем спортивном пути, стараться никогда никуда не сворачивать, когда много соблазнов. Для того, чтобы быть спокойным в бою, нужно как можно чаще драться, выходить и соответственно отсюда будет появляться уверенность.

Справка

Тридцатидвухлетний спортсмен выступает за спортивный клуб Ахмат (Грозный), подписан от промоутерской компании Top Team Management (Барнаул). С 2015 года Виталий выступает в крупнейшей азиатской лиге One Championship, которая по рейтингам негласно является третьей в мире после американских UFC и Bellator.

В первом же бою в данной лиге Виталий Бигдаш стал чемпионом лиги, одолев в тяжелом бою бывшего чемпиона Игоря Свирида (Казахстан) 9 октября 2015 года. Данный бой, в силу своей зрелищности, был номинирован на бой года в мире ММА в 2015 году. 14 января 2017 года в рамках защиты пояса выиграл единогласным решением судей у бойца из Бирмы.