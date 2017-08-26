Через Facebook распространяют опасный вирус

Через Facebook Messenger распространяется новый вирус, который заставляет пользователей устанавливать вредоносное программное обеспечение.
Как пишет "Экономика сегодня", злоумышленники взламывают страницу пользователя соцсети и распространяют вирусную ссылку по списку друзей. От их действий, по информации altapress.ru пострадали и пользователи из Алтайского края.
Как сообщили представители "Лаборатория Касперского", пользователям приходит сообщение со ссылкой. При переходе по ней пользователь попадает на страницу с видео, а затем — на подставной сайт. Пользователям Mozilla Firefox на Windows предлагается скачать вредоносный файл под предлогом обновления Flash Player.
Пользователи Google Chrome видят напоминающий YouTube сайт, выдающий ошибку. При попытке нажать на него начинается загрузка расширения, которое, в свою очередь, скачивает опасное ПО. Угроза также распространяется на пользователей операционных систем Linux и MacOS.
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