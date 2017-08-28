Чёрные рты: сибиряки делятся селфи с угольным мороженым

Уголь — это то, с чем Кузбасс ассоциируется у большинства жителей России, поэтому мороженое с ним рано или поздно должно было появиться. Руководитель отдела маркетинга компании "Снежный городок" Светлана Рублева сообщала, что объем продаж этого продукта превысил планируемый в пять раз. В Барнауле и Новосибирске продукт появился в июле.

Рецептуру разрабатывали почти полгода. Много времени ушло на подбор безопасной пищевой краски, которая смогла взаимодействовать с жирными компонентами. В производстве "Сибирского угля" используется натуральный краситель — растительный уголь. Его выпускают в Великобритании.

Стоимость "Сибирского угля" в зависимости от региона варьируется от 44 до 50 рублей. В Барнауле его можно купить в сети супермаркетов "Мария-Ра" и различных продуктовых киосках.

Вопреки ожиданиям и фильтрам в Инстаграме, мороженое не угольно-черное, а, скорее, цвета асфальта. По вкусу продукт напоминает шоколадное брауни.

Люди сопровождают фото мороженого в соцсетях хештегами #сибирскийуголь, #черноемороженое, #явтренде. Кстати, оно действительно сильно марается. Перед употреблением проверьте, с собой ли у вас влажные салфетки или хотя бы бутылка воды.