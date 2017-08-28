Чёрные рты: сибиряки делятся селфи с угольным мороженым

Весной 2017 года кузбасская компания "Снежный городок" запустила продажи черного мороженого под названием "Сибирский уголь". Необычный продукт покорил сердца сначала жителей Кемеровской области, а потом появился в магазинах по всей Сибири. Пользователи соцсетей активно постят селфи с мороженым и не стесняются своих черных ртов.
Уголь — это то, с чем Кузбасс ассоциируется у большинства жителей России, поэтому мороженое с ним рано или поздно должно было появиться. Руководитель отдела маркетинга компании "Снежный городок" Светлана Рублева сообщала, что объем продаж этого продукта превысил планируемый в пять раз. В Барнауле и Новосибирске продукт появился в июле.
Рецептуру разрабатывали почти полгода. Много времени ушло на подбор безопасной пищевой краски, которая смогла взаимодействовать с жирными компонентами. В производстве "Сибирского угля" используется натуральный краситель — растительный уголь. Его выпускают в Великобритании.
Стоимость "Сибирского угля" в зависимости от региона варьируется от 44 до 50 рублей. В Барнауле его можно купить в сети супермаркетов "Мария-Ра" и различных продуктовых киосках.
Вопреки ожиданиям и фильтрам в Инстаграме, мороженое не угольно-черное, а, скорее, цвета асфальта. По вкусу продукт напоминает шоколадное брауни.
Люди сопровождают фото мороженого в соцсетях хештегами #сибирскийуголь, #черноемороженое, #явтренде. Кстати, оно действительно сильно марается. Перед употреблением проверьте, с собой ли у вас влажные салфетки или хотя бы бутылка воды.
вода, сахар-песок, молоко сухое обезжиренное, масло сливочное, заменитель молочного жира, молоко сухое цельное, сироп глюкозный, сыворотка сухая подсырная, стабилизатор-эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот, камедь плодов рожкового дерева, гуаровая камедь, каррагинан).
Рожок: мука пшеничная, вода, масло растительное, сахар-песок, пищевая добавка (эмульгатор лецетин соевый, натуральный краситель — уголь растительный), ароматизатор "Брауни", натуральный краситель — уголь растительный.
Массовая доля жира в нем составляет 10%.
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