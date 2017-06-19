Черное море изменило цвет. Снимок из космоса

На снимке из космоса видно, что оно окрасилось в бирюзово-жемчужные оттенки.

Turquoise swirls in the Black Sea. These eye-catching hues indicate the presence of organisms known as phytoplankton https://t.co/hKC0Te3TaW pic.twitter.com/151hZ04H7s — NASA (@NASA) 12 июня 2017 г.

Особенно яркие цветовые разводы наблюдаются у берегов Румынии, Болгарии и Украины.

Изменения цвета связаны с цветением кокколитофоридов — планктонных водорослей, на поверхности которых откладывается карбонат кальция. При массовом цветении эти микроскопические организмы как бы разбавляют воды Черного моря. Поскольку движения планктонных водорослей определяются течениями, из космоса картина напоминает гигантские "вихри".

Наблюдаемое явление в море считается нормальным для июня, хотя в этом году оно необычайно яркое, отмечают ученые. Они подчеркивают, что активное цветение водорослей может привести к нехватке кислорода в воде, а это, в свою очередь, может нанести вред морским обитателям, пишет bfm.ru.