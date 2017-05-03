В Алтайском крае выделят более 179 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов

В марте этого года в регион поступили 17,9 млн. из федерального бюджета. На них было куплено жилье для 15 ветеранов войны в городах и районах Алтайского края.

В апреле в регион из федерального бюджета поступил 71,9 млн. рублей. Это позволит обеспечить жильем еще 61 человека.

На 1 мая в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 201 человек.