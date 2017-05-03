В Алтайском крае выделят более 179 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов

В 2017 году Алтайскому краю выделят более 179 млн. рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает официальный сайт региона.
В марте этого года в регион поступили 17,9 млн. из федерального бюджета. На них было куплено жилье для 15 ветеранов войны в городах и районах Алтайского края.
В апреле в регион из федерального бюджета поступил 71,9 млн. рублей. Это позволит обеспечить жильем еще 61 человека.
На 1 мая в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 201 человек.
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