В Новосибирской области рухнувшая плита недостроя насмерть задавила двоих детей

В СУ СКР по Новосибирской области возбудили 8 августа 2017 года возбуждено уголовное дело по факту смерти двух 11-летних детей. Мальчики погибли в рабочем поселке Дорогино Черепановского района. В деле усматривают признаки причинения смерти по неосторожности двум лицам.
По предварительным данным, 8 августа около 17 часов два ребенка и 19-летний парень пришли на неогороженную территорию недостроенного одноэтажного домовладения, незаконно возведенного в 2004-2006 годах. Каркас и фундамент строения выполнены из железобетонных плит, скрепленных между собой металлической проволокой. Беспрепятственно зайдя внутрь конструкции, дети развязали стальную проволоку, соединявшую плиты стен между собой и стали их раскачивать. Плита одной из стен упала внутрь конструкции здания и придавила детей. 19-летнему парню удалось спастись.
Выживший молодой человек рассказал следователю о том, что они пришли на территорию домовладения с целью сбора металла.
Следственная группа уже осмотрела место происшествия, допросила свидетелей и собственника участка, изъяла документацию из администраций поселка Дорогино и Черепановского района.
Расследование уголовного дела продолжается.
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