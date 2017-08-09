В Новосибирской области рухнувшая плита недостроя насмерть задавила двоих детей

По предварительным данным, 8 августа около 17 часов два ребенка и 19-летний парень пришли на неогороженную территорию недостроенного одноэтажного домовладения, незаконно возведенного в 2004-2006 годах. Каркас и фундамент строения выполнены из железобетонных плит, скрепленных между собой металлической проволокой. Беспрепятственно зайдя внутрь конструкции, дети развязали стальную проволоку, соединявшую плиты стен между собой и стали их раскачивать. Плита одной из стен упала внутрь конструкции здания и придавила детей. 19-летнему парню удалось спастись.

Выживший молодой человек рассказал следователю о том, что они пришли на территорию домовладения с целью сбора металла.

Следственная группа уже осмотрела место происшествия, допросила свидетелей и собственника участка, изъяла документацию из администраций поселка Дорогино и Черепановского района.

Расследование уголовного дела продолжается.