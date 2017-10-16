На алтайской трассе грузовик сбил лошадей

По предварительным данным, 28-летний водитель Isuzu Elf при движении со стороны села Онгудай в направлении Шебалино сбил животных, находившихся на проезжей части автодороги. В результате происшествия водителя с травмами госпитализировали. Одна из лошадей погибла.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.