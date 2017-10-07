"Путин-супергерой": британские дизайнеры создали модель одежды в честь президента РФ

Британский производитель одежды Matchless London выпустил модель куртки, на создание которой дизайнеров вдохновил образ российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Управляющий директор Matchless London Мануэле Маленотти рассказал, что руководство компании ставит "президента России Владимира Путина в ряд супергероев, отдавая дань уважения его твердому характеру, образу сильного человека, чувству юмора и невозмутимости в качестве мирового лидера".
"Компания объявляет о выпуске новой куртки Putin Jacket накануне дня рождения российского президента. Сама куртка и новая коллекция будут представлены на специальной презентации в январе в Лондоне", — сообщил он.
Куртка выполнена из коричневой кожи и утеплена белым воротником, по фасону она напоминает куртку для летчиков. В коллекцию также войдут парка, пальто и другие модели, ее выход намечен на январь 2018 года, пишет Газета.Ru.
"В свои 65 лет Путин ездит на лошадях и мотоциклах, играет в хоккей и занимается дзюдо, насколько мы можем судить по сообщениям СМИ", — отмечает Маленотти.
На рукаве куртки расположена нашивка с цифрами 6595. Маленотти пояснил, что именно столько километров насчитали карты Google между самой западной точкой России и самой восточной.
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