"Путин-супергерой": британские дизайнеры создали модель одежды в честь президента РФ

Сегодня, 11:42.
Жизнь

Британский производитель одежды Matchless London выпустил модель куртки, на создание которой дизайнеров вдохновил образ российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.

Управляющий директор Matchless London Мануэле Маленотти рассказал, что руководство компании ставит "президента России Владимира Путина в ряд супергероев, отдавая дань уважения его твердому характеру, образу сильного человека, чувству юмора и невозмутимости в качестве мирового лидера".

"Компания объявляет о выпуске новой куртки Putin Jacket накануне дня рождения российского президента. Сама куртка и новая коллекция будут представлены на специальной презентации в январе в Лондоне", — сообщил он.

Куртка выполнена из коричневой кожи и утеплена белым воротником, по фасону она напоминает куртку для летчиков. В коллекцию также войдут парка, пальто и другие модели, ее выход намечен на январь 2018 года, пишет Газета.Ru.

"В свои 65 лет Путин ездит на лошадях и мотоциклах, играет в хоккей и занимается дзюдо, насколько мы можем судить по сообщениям СМИ", — отмечает Маленотти.

На рукаве куртки расположена нашивка с цифрами 6595. Маленотти пояснил, что именно столько километров насчитали карты Google между самой западной точкой России и самой восточной.

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