"ВВП — 65": барнаульские студенты устроили флешмоб в честь дня рождения Путина

Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Мероприятие должно было начаться в 11 часов утра, однако из-за "опоздунов" его задержали на час. Организаторы заявляли, что в акции примут участие не менее 90 человек. Судя по всему, им удалось собрать эту цифру. Надпись начертили мелом на асфальте, а затем построили студентов по контуру. Стоя в поздравительной фигуре, ребята махали руками в небо снимающему их квадрокоптеру.