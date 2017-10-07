"ВВП — 65": барнаульские студенты устроили флешмоб в честь дня рождения Путина

7 октября студенты из трех ВУЗов Алтайского края выстроились в форме поздравления в честь дня рождения Владимира Путина. Ребятам удалось составить лаконичную надпись "ВВП — 65". Фотограф altapress.ru снял, как это было.
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Мероприятие должно было начаться в 11 часов утра, однако из-за "опоздунов" его задержали на час. Организаторы заявляли, что в акции примут участие не менее 90 человек. Судя по всему, им удалось собрать эту цифру. Надпись начертили мелом на асфальте, а затем построили студентов по контуру. Стоя в поздравительной фигуре, ребята махали руками в небо снимающему их квадрокоптеру.
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