В Барнауле мужчина умер после падения в шахту лифта в ТЦ

По данным ведомства, мужчина зашел в торговый центр со стороны служебного входа туда, где находятся технические помещения. Находясь в неосвещенном месте, он упал в шахту грузового лифта с высоты более 4 метров. Его отвезли в больницу, где позднее он умер.

Следственный комитет начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.