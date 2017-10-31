В Барнауле мужчина умер после падения в шахту лифта в ТЦ

Сегодня, 17:20.
Происшествия

28 октября 62-летний житель Барнаула упал в шахту лифта в одном из торговых центров. От полученных травм мужчина позднее скончался в больнице, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Лифт.
Лифт. Фото: sgd22.ru.

По данным ведомства, мужчина зашел в торговый центр со стороны служебного входа туда, где находятся технические помещения. Находясь в неосвещенном месте, он упал в шахту грузового лифта с высоты более 4 метров. Его отвезли в больницу, где позднее он умер.

Следственный комитет начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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