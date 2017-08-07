Чертова дюжина Людмилы Зубович: чем запомнится работа главы города

1. Первая женщина — председатель городской думы

Людмила Зубович впервые возглавила БГД после выборов в 2008 году, тогда ей было 60 лет. Тогда она стала депутатом уже повторно. До нее за всю 140-летнюю историю городского парламента женщина его не возглавляла. На посту спикера она сменила Сергея Краснова. В 2012 году Людмила Зубович вновь прошла в гордуму. В тот год предполагали, что кресло спикера займет на тот момент вице-губернатор Даниил Бессарабов, более молодой и активный. Однако "Единая Россия", выигравшая 32 мандата, выдвинула Зубович. Политолог Михаил Литвинов тогда заявлял, что "пионерам во власти не место".

2. Единственный спикер — глава города

Зубович станет единственным в истории Барнаула руководителем думы, который, исполняя только эти обязанности, имел статус главы города. До 2010 года главой города назывался мэр — человек, возглавляющий орган исполнительной власти. А руководитель гордумы назывался просто председателем. После муниципальной реформы, которую провели по инициативе федеральных властей, были образованы две должности: главы администрации, то есть мэра, и главы города, который возглавляет законодательный орган. Таким образом, в 2010 году Людмила Зубович стала главой Барнаула. Оставим за скобками то, сколько путаницы, неразберихи и двусмысленности вызвала эта реформа. Федералы, оценив "ущерб", вернули прежнюю систему, упразднив двуглавость. После выборов 10 сентября 2017 года руководитель парламента вновь станет называться председателем. А главой, как и прежде, будет мэр.

3. Как руководитель гордумы "пережила" трех мэров

В 2008 году, когда Людмила Зубович впервые возглавила БГД, администрацией руководил всенародно избранный Владимир Колганов. В 2010 году он со скандалом, в котором Зубович также принимала активное участие (см. ниже), покинул свой пост. Его приемником стал Игорь Савинцев. В 2012 году, после очередных выборов, депутаты переназначили его на пост сити-менеджера. Срок полномочий Савинцева истекал в 2017 году. Однако возбужденное в отношении него уголовное дело заставило Савинцева в 2015 году написать заявление по собственному желанию. Накануне Нового года, в декабре 2015 года, депутаты назначили главой администрации Сергея Дугина.

4. Боролась за мэра Колганова, но быстро сдалась

В 2009-2010 годах наибольшей остроты достигли противоречия между краевой и городской властью. 12 августа 2010 года губернатор Александр Карлин подписал постановление об отрешении от должности главы Барнаула Владимира Колганова "в связи с неоднократными, установленными судом фактами совершения главой города Барнаула действий (бездействия), влекущих нарушение конституционных норм, прав и свобод человека и гражданина, единства правового и экономического пространства РФ, и непринятием указанным лицом мер по исполнению решений судов...".

Владимир Колганов подал в гордуму заявление о сложении полномочий. Но депутаты восстали против такого решения. Они не приняли заявление мэра. 13 августа Людмила Зубович сообщила об этом, сказав, что "депутаты посчитали неправильным связывать политические интересы с каждодневной хозяйственной работой по управлению городом". По ее словам, они также посчитали "крайне нецелесообразным устраивать эксперименты на муниципальном уровне власти в разгар подготовки к отопительному сезону, в условиях, когда продолжаются кризисные явления в экономике".

Чуть позже 13 депутатов и Людмила Зубович заявили, что готовы сложить полномочия в знак протеста. Однако их заявления так и не были рассмотрены. В приемной Зубович сообщали, что она на больничном. 24 сентября состоялась очередная сессия гордумы, на которой вопрос отказа от мандатов уже никто не поднимал. Напротив, депутаты большинством голосов проголосовали за назначение слушаний по изменению устава города: отменялись всенародные выборы мэра и вводился институт назначенного главы.

25 октября со скандалом прошли публичные слушания, одобрившие поправки в устав. Владимир Колганов покинул свой пост. А Людмила Зубович уже оправдывала результат публичных слушаний.

Людмила Зубович,

глава города Барнаула:

Публичные слушания прошли, в них участвовали жители Барнаула. Кто-нибудь скажет, что это не жители города Барнаула? Жители, которые также имеют право на участие в публичных слушаниях. Это первое. Во-вторых, на протяжении всего этого времени мы прекрасно видим режиссуру всех протестных мероприятий. Уважаемые коллеги, мы – грамотные люди, это очевидно. Третье. Не нужно делать из внесения изменений в Устав какую-то страшилку. Скоро этим детей будем пугать. Это некрасиво и ненормально.

А в ноябре Людмила Зубович, на сессии, отвечая на вопрос оппозиции об изменении свойе позиции, сказала, что она "оступилась".

Людмила Зубович,

глава города Барнаула:

Жизнь – очень сложная штука. Я живой человек, у меня есть свои приоритеты, сомнения, ошибки, и никто от этих ошибок не застрахован. То, что произошло – это произошло. Это на суд наших избирателей. Я говорила с избирателями, им свою позицию заявляла, брала у них совет. Мое убеждение в этом плане изменилось. Я считаю, после всех волнений, переживаний и стрессов, которые мне пришлось пережить, депутат не имеет право слагать с себя полномочия. Потому что ему доверили огромное количество избирателей свои интересы, и эти интересы нужно реализовывать до конца. Но ошибки бывают у всех. Я тоже, можно сказать, оступилась. Я не считаю, что это преступление века, работу свою как депутата я не оставляла не на минуту, а это самое главное.

Шествие "Бессмертного полка" в Барнауле 9 мая 2015 года.

5. Заявляла, что в Думе не место политике

В ноябре 2008 года после первого назначения председателем гордумы Людмила Зубович рассказала, что для нее стал неожиданностью "уход депутатов в оппозицию".

Людмила Зубович,

глава города Барнаула:

Я считаю, что в работе депутатов не должно быть политической окраски. Я, конечно, признаю, есть политические течения, партии, каждые из них имеют свои программные начала — ради Бога. Но мы должны все реализовывать совместно, а не искусственным образом организовывать митинги среди населения, переворачивая с ног на голову добрые дела, которые делает край. Но думаю, что время поставит все на свои места.

6. Была ответчиком по судебному иску

25 марта 2010 года, пресс-служба реготделения "Справедливой России" сообщила, что депутат АКЗС Александр Мастинин подал в суд иск на Людмилу Зубович в связи с "неоднократными противоправными действиями, ущемляющими права и свободы депутата Мастинина, а также его коллег по фракции". Мастинин сообщил суду несколько фактов, на его взгляд, нарушений с ее стороны: она якобы запретила участвовать в заседании думского комитета депутату АКЗС А.лександру Кузнецову, лишила Мастинина права задать вопросы на заседании БГД, нарушила сроки письменного ответа на письмо Мастинина.

Позже Зубович прокомментировала факт подачи иска.

Людмила Зубович,

председатель Барнаульской городской Думы:

Мне очень трудно что-либо квалифицировать действия Александра Евгеньевича. Что я могу вам сказать? Мне очень трудно и сложно. Я перестала вообще понимать, что происходит вокруг. Я думаю, что это похоже на провокацию, это прямая провокация. Вы прекрасно видите, что я – человек, который уважительно относится ко всему, что происходит вокруг, особенно к своим коллегам. Я всегда даю выступить депутатам, я очень строго слежу за регламентом. Я всегда обращаюсь к депутатам по какой-либо заминке или не совсем приятной ситуации, и мы голосуем.

7. Не послушала старших товарищей

В 2013 году депутатов АКЗС Алексея Разина и Николая Наздрачева (оба — от оппозиции) не пустили на отчет мэра Игоря Савинцева. Фракция "Справедливой России" ("СР"), возмущенная ситуацией, пригласила Зубович на заседание своей фракции для дачи объяснений. Она не пришла. Не посетила она и сессию АКЗС, куда ее также пригласили. Спикер краевого парламента Иван Лоор сообщил, что она находится в командировке, и предложил проголосовать по данному вопросу без доклада, довольствуясь поступившим в АКЗС письменным ответом главы Барнаула.

Но руководитель фракции "СР" Людмила Суслова не согласилась и заявила, что вопрос необходимо обсудить на следующей сессии АКЗС. Ее поддержали не только руководители других оппозиционных фракций, но и "Единой России" Ирина Солнцева, которая также заявила, что сложившаяся ситуация может быть расценена как "проявление неуважения к своим старшим товарищам".

Позже прокуратура Барнаула пришла к выводу, что отказ в допуске Алексея Разина на заседание БГД "свидетельствует о нарушении прав и гарантий осуществления его деятельности как депутата" и направила в адрес Зубович представление.

Справка

Людмила Николаевна Зубович родилась 20 февраля 1948 года. Окончила факультет иностранных языков Барнаульского государственного педуниверситета, позже там же получила образование по специальности "менеджер". Много лет работала педагогом, с 1993 года — директором школы № 31. Член партии "Единая Россия".

В 2004 году Людмила Зубович вошла в число 15 из 35 депутатов, избранных в гордуму с первого раза. На остальных 20 округах большинство голосов было отдано против всех и проводились довыборы. В 2008 году она баллотировалась по округу № 28 и набрала 45,81% голосов. В 2012 году избиралась по партсписку "Единой России". Изначально в число первых 12 человек, которые и должны были получить мандаты, она не вошла. Но она прошла после отказа от мандатов вице-губернаторов Бориса Ларина и Даниила Бессарабова, а также мэра Игоря Савинцева.