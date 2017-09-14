Четыре автобуса в Барнауле будут ездить по сокращённому расписанию

492
Сегодня, 14:40.
Потребитель

В связи с сокращением пассажиропотока с 16 сентября маршруты №113, 113к, 118 будут ходить по сокращенному расписанию. Об этом сообщает мэрия.

Маршрут №113.
Маршрут №113. Фото: Kolyan22rus в fotobus.msk.ru.

В выходные и праздничные дни автобусы будут работать по будничному расписанию. В рейс будут выпускать 2 автобуса №113, 3 автобуса №113к и 6 автобусов №118.

Также в связи со снижением продолжительности светового дня с 18 сентября время отправления автобусна №112 с пл. Спартак-2 до СНТ "Трансмашевец-2" перенесут с 18.22 на 16.34 часов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров