Четыре автобуса в Барнауле будут ездить по сокращённому расписанию

В связи с сокращением пассажиропотока с 16 сентября маршруты №113, 113к, 118 будут ходить по сокращенному расписанию. Об этом сообщает мэрия.
В выходные и праздничные дни автобусы будут работать по будничному расписанию. В рейс будут выпускать 2 автобуса №113, 3 автобуса №113к и 6 автобусов №118.
Также в связи со снижением продолжительности светового дня с 18 сентября время отправления автобусна №112 с пл. Спартак-2 до СНТ "Трансмашевец-2" перенесут с 18.22 на 16.34 часов.
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