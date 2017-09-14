Четыре автобуса в Барнауле будут ездить по сокращённому расписанию

В выходные и праздничные дни автобусы будут работать по будничному расписанию. В рейс будут выпускать 2 автобуса №113, 3 автобуса №113к и 6 автобусов №118.

Также в связи со снижением продолжительности светового дня с 18 сентября время отправления автобусна №112 с пл. Спартак-2 до СНТ "Трансмашевец-2" перенесут с 18.22 на 16.34 часов.