Четыре барнаульских автобуса переходят на новое расписание

С 7 октября 2017 года работа автобусного маршрута №119 в выходные дни будет осуществляться по пятничному расписанию. Об этом сообщает мэрия.

Расписание автобусного маршрута №119 в выходные дни: Отправление с ост. "Солнечная поляна": 07:00, 07:27, 07:54, 08:20, 08:47, 09:14, 10:08, 10:34, 11:01, 11:28, 12:22, 12:48, 13:15, 13:42, 14:09, 14:36, 15:29, 15:56, 16:50, 17:16, 17:43, 18:10, 18:37, 19:04, 19:30. Отправление с ост. "Садоводство "Степное-2": 08:07, 08:34, 09:01, 09:27, 09:54, 10:21, 11:15, 11:41, 12:08, 12:35, 13:29, 13:55, 14:22, 14:49, 15:16, 15:43, 16:36, 17:03, 17:57, 18:23, 18:50, 19:17, 19:44, 20:11, 20:37. Также с 9 октября на зимнее расписание перейдут автобусы №137, 138, 149.