Четыре десятка снимков о том, как время все меняет

Камни, деревья, тротуары, трава, деньги, люди, автомобили - все неумолимо меняется под давлением времени. Это восхищает и ужасает. Артефакты этих глобальный изменений вы можете найти вокруг себя. Стоит только обратить внимание.

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