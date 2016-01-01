Четыре горячие итальянки переохладились, делая селфи в Новосибирске

Инцидент произошел 28 декабря. Спасатели говорят, что у итальянок (24, 26, 40 и 48 лет) не было с собой теплых вещей. В Новосибирске в тот день стояла умеренно морозная погода – около минус 10 градусов.

Туристки обратились за помощью в один из отрядов МАСС, который находится на берегу водохранилища. Их отогрели в теплом помещении, напоили горячими напитками, а после посадили в такси.