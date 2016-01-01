Четыре миллиона россиян решили отнести пенсии в НПФ

Заявления о переводе пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные фонды (НПФ) подали 4 млн граждан. Такие данные приводит "Коммерсантъ".
Количество обратившихся выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Всего было подано 7 млн заявлений о переводе накоплений, из них 2,9 млн обращений было о переводе средств из одного НПФ в другой.
Примерно 98% россиян приняли решение сменить место размещения пенсионных накоплений раньше срока. Эксперты считают, что в связи с этим совокупные потери инвестиционных доходов могут составить достигнуть 15 млрд рублей, пишет polit.ru.
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