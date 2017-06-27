Четверть нефти и газа на отвоеванных землях Сирии может получить "повар Путина"

Компания "Евро Полис", связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ часто называют ресторатором или поваром президента РФ Владимира Путина, может получить 25% газа и нефти, добытых на отвоеванной у террористов территории Сирии, сообщает "Фонтанка".
По данным издания, в декабре прошлого года компания подписала соответствующий меморандум с Сирией. Он рассчитан на пять лет. В Минэнерго по поводу компании "Евро Полис" не сообщили подробности, сославшись на коммерческую тайну. Они лишь уточнили, что в декабре во время визита сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганема в Россию прошли переговоры с российскими компаниями проекты российских компаний.
"В рамках нашей последней встречи с министром нефти и природных ресурсов Сирии Али Ганемом (8 декабря 2016 г.) мы предметно обсуждали участие ряда крупных российских компаний в проектах разведки и добычи нефти и газа на территории Арабской Республики с акцентом на обеспечение безопасности их деятельности там", — заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью кувейтской газете "Ас-Сияса".
Генеральный директор компании "Евро Полис" с января этого года — Валерий Чекалов, который также является гендиректором и формальным собственником ООО "Коллектив-Сервиса". Номера телефонов "Коллектив-Сервиса" совпадают с двумя десятками контактов компаний, связанных с Евгением Пригожиным.
В мае этого года уставной капитал ООО "Коллектив-Сервис" возрос с 10 тысяч до 3 миллионов рублей, компания открыла и официально зарегистрировала филиал в Сирийской Арабской Республике, городе Дамаске. Вместе с этим в ООО "Евро Полис" сменились основные коды экономической деятельности с оптовой и розничной торговли на добычу нефти, газа, угля, бурение и других сопутствующих видов производств.
По предположению издания, часть российских граждан прибывают в Сирию в качестве рабочих от "Евро Полис", принимающих участие в восстановлении нефтяного производства, и в качестве пожарных. На нефтяных и газовых скважинах в Пальмире часто происходят возгорания, особенно в условиях боевых действий, пишет znak.com.
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