Чиновник Минобороны арестован за рекордную в истории ведомства взятку

Почти за 370 млн рублей он способствовал заключению контрактов, при реализации которых совершены хищения.

Это взятка — самая крупная за всю историю существования российского военного ведомства, пишет "Коммерсантъ".

Кроме заключения договоров полковник за вознаграждение обещал общее покровительство участвовавшим в их исполнении коммерсантам. Сейчас ему инкриминируют особо крупное мошенничество (ч. 4. ст. 159 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вакулина по решению 235-го гарнизонного военного суда поместили в СИЗО до 29 октября.

По информации источников издания, в основу расследования уголовного дела легла операция, проведенная полицией и ГСУ СКР по Санкт-Петербургу весной этого года. Тогда стало известно о многомилионных хищениях в рамках контракта на 685 млн рублей, заключенного между Минобороны и питерским ООО "Профбизнес" зимой 2015 года. Речь шла о поставках до конца года для нужд военного ведомства нескольких десятков автомобильных цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и другой "пищевой" спецтехники.

Этот договор и еще 11 контактов на общую сумму 2,2 млрд рублей, заключенные Минобороны с "Профбизнесом", а также с ООО "ТД Спецтехмаш" и ООО "ТД Стиллаг", стали предметом разбирательства со стороны санкт-петербургского управления УФАС. Антимонопольщики тогда обнаружили "картельный сговор", установив связь между учредителями и генеральными директорами всех компаний.

Оперативники установили, что при исполнении контракта похищено около 20 млн рублей "путем поставки машин ненадлежащего качества". В рамках дела уже задержаны несколько человек, в том числе один из руководителей "Профбизнеса" Алексей Калитин. Один из ранее задержанных фигурантов дал подробные показания о "роли и конкретных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежных вознаграждений".

Летом этого года расследование было передано из Санкт-Петербурга в Москву в ГВСУ СКР. Бизнесменов этапировали в Москву, где им заново избрали меры пресечения в Хамовническом райсуде, а в отношении полковника Вакулина возбудили уголовное дело о взяточничестве.

"Коммерсантъ" подчеркивает, что полковник Вакулин много ездил по России с инспекциями и лекциями по вопросам тылового обеспечения войск, пишет znak.com. В Минобороны воздержались от комментариев.

До своего задержания полковник считался перспективным офицером, делающим успешную карьеру.