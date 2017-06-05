Чиновникам разрешат не отчитываться о своих аккаунтах в соцсетях

"Законопроектом предполагается ограничить круг служащих, обязанных представлять сведения, только служащими, в отношении которых поступила информация о нарушении ими требований к служебному поведению", — заявили в ведомстве.

Одной из причин смягчения правил для государственных и муниципальных служащих стало то, что чиновники стали испытывать затруднения в предоставлении полных сведений.

В новом законе будет установлено, что чиновнику в соцсетях нужно будет указывать фамилию, имя, место службы и давать свою фотографию. Тех, кто утаит сведения о своих страничках в интернете ждет освобождение от должности.

Ранее нормами, вступившими в силу 1 апреля, от госслужащих требовалось предоставление сведений о всех своих аккаунтах за три года до поступления на службу.