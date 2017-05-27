Чиновники хотят отменить курортный сбор в Алтайском крае

В рядах чиновников нет единого мнения о том, нужен ли российским турзонам курортный сбор, пишет "Российская газета". Как минимум, считают в Общественной палате РФ, его нужно доработать чтобы учесть интересы льготников и не допустить расцвета коррупции.
Вернутся к вопросу о курортом сборе заставила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которая отказалась поддержать законопроект. Напомним, он должен начать работать с 1 января 2018 года в экспериментальном режиме в четырех регионах России, в том числе в Алтайском крае.
Против выступили профсоюзы и работодатели. За — правительство РФ, которое ранее одобрило законопроект, который ввел курортный сбор в порядке эксперимента в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях и Республике Крым.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин на "Медиалоге" 18 мая пояснил, что оптимальный размер сбора — 30-50 рублей с человека в сутки. Это приведет к незначительному удорожанию путевки, считает он. Губернатор посчитал, что курортный сбор с учетом 5,5 тыс. мест постоянного размещения в Белокурихе принесет бюджету города несколько десятков миллионов в год. Он также отметил, что на эти деньги создадут детские площадки, спортивные сооружения вокруг курортов и другие объекты для отдыхающих.
Противники курортного сбора считают, что он отпугнет туристов и не даст развиться молодой индустрии. Отдыхающие предпочтут, например, Турцию. Общественная палата РФ в своем пресс-релизе уточняет, что закон нужно кардинально перерабатывать, потому что в нем не учтены все категории льготников. "Во-вторых, непрозрачна сама схема его сбора, и непонятно, в какой фонд будут идти средства и на какие цели они будут потрачены, и у нас есть подозрения на потенциальную коррупциогенность этой схемы", - приводит цитату "Интерфакс".
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