Чиновницы из мэрии Барнаула принимают участие в российском конкурсе красоты

Две сотрудницы финкомитета администрации Барнаула участвуют в конкурсе "Финансистка года". Об этом сообщает сайт мэрии.
Валентина Казицына. Фото: barnaul.org.
Евгения Рексина. Фото: barnaul.org.
Новое здание администрации Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В конкурсе участвуют:
- Валентина Казицына, главный специалист бюджетного отдела. Она курирует расходы на культуру
- Евгения Рексина, ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела. Отвечает за проверки и ревизии в муниципальных учреждениях.
Проголосовать за девушек можно на сайте конкурса.
Ранее altapress.ru сообщал, что в конкурсе участвует еще одна представительница Алтайского края — Ирина Чиркова из Бийска. Она работает экономистом в торговой сети "Аникс".
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