Чиновницы из мэрии Барнаула принимают участие в российском конкурсе красоты

Валентина Казицына. Фото: barnaul.org. Евгения Рексина. Фото: barnaul.org. Новое здание администрации Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В конкурсе участвуют:

Валентина Казицына, главный специалист бюджетного отдела. Она курирует расходы на культуру

Евгения Рексина, ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела. Отвечает за проверки и ревизии в муниципальных учреждениях.

Проголосовать за девушек можно на сайте конкурса.

Ранее altapress.ru сообщал, что в конкурсе участвует еще одна представительница Алтайского края — Ирина Чиркова из Бийска. Она работает экономистом в торговой сети "Аникс".