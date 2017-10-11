В России почти в два раза увеличилось число дел о банкротствах

Сегодня, 08:50.
Экономика

Более 13 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей были признаны банкротами за последние шесть месяцев этого года. Это на 79% превышает показатель соответствующего периода прошлого года, сообщают "Известия".

Банкрот.
Банкрот. Фото: СС0.

Эксперты объясняют это тем, что кредиторам нужны деньги здесь и сейчас, поэтому признание заемщиков банкротами и реализация их имущества выгоднее, чем ожидание погашения долга. 

В настоящее время подать заявление о банкротстве может любой заемщик, сумма долга которого превышает 500 тыс. рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, сейчас в России 660 тысяч потенциально несостоятельных граждан с суммой долга от 500 тыс. рублей и просрочкой более 90 дней хотя бы по одному кредиту.

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