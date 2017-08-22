Число пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону увеличилось до 45 человек

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Сегодня, 08:22.
Происшествия

В результате пожара в Ростове-на-Дону пострадали 107 зданий, из которых 83 жилых, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Пожар в Ростове-на-Дону.
Пожар в Ростове-на-Дону. Фото: www.instagram.com/gleb_golod.

По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 45 человек, семь из них госпитализировали с ожогами разной степени и отравлением газом в больницу. С места пожара эвакуировали более 500 человек. По сообщениям СМИ, среди пострадавших есть сотрудник МЧС и трое полицейских.

Напомним, пожар частого сектора в Ростове-на-Дону произошел 21 августа. К тушению привлекли пожарный катер МЧС "Вьюн" и семь вертолетов, для усиления группировки прибыл самолет Ил-76 МЧС. Для того, чтобы тушить дома ночью, организовали освещение световыми башнями. Сотрудники Роспотребнадзора ведут замеры ПДК вредных веществ вблизи жилых кварталов.

С огнем боролись более 1,2 тыс. человек, задействовали 200 единиц техники. Для пострадавших подготовили шесть пунктов временного размещения. На телефон "горячей линии" поступило более 70 обращений.

Из-за произошедшего в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Вчера вечером МЧС сообщило, что возгорание удалось локализовать на площади в десять тысяч квадратных метров.

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