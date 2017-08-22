Число пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону увеличилось до 45 человек

В результате пожара в Ростове-на-Дону пострадали 107 зданий, из которых 83 жилых, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 45 человек, семь из них госпитализировали с ожогами разной степени и отравлением газом в больницу. С места пожара эвакуировали более 500 человек. По сообщениям СМИ, среди пострадавших есть сотрудник МЧС и трое полицейских.
Напомним, пожар частого сектора в Ростове-на-Дону произошел 21 августа. К тушению привлекли пожарный катер МЧС "Вьюн" и семь вертолетов, для усиления группировки прибыл самолет Ил-76 МЧС. Для того, чтобы тушить дома ночью, организовали освещение световыми башнями. Сотрудники Роспотребнадзора ведут замеры ПДК вредных веществ вблизи жилых кварталов.
С огнем боролись более 1,2 тыс. человек, задействовали 200 единиц техники. Для пострадавших подготовили шесть пунктов временного размещения. На телефон "горячей линии" поступило более 70 обращений.
Из-за произошедшего в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Вчера вечером МЧС сообщило, что возгорание удалось локализовать на площади в десять тысяч квадратных метров.
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