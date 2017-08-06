В новоалтайском пожаре могли пострадать гости свадьбы. Их число уточняют

В медучреждения доставлены четыре человека, пострадавшие в результате пожара на новоалтайской автозаправке "Газоил" и расположенной рядом беседке кафе. ЧП произошло утром 6 августа. Ранее сообщалось о двух пострадавших.
Данные уточнили в СУ СКР по Алтайскому краю, но они могут еще корректироваться: следственно-оперативная группа все еще на месте происшествия. Их работу затрудняет тот факт, что накануне в кафе праздновали свадьбу и на данный момент неизвестно, кто именно находился в беседке и сколько точно человек там было на момент пожара.
Известно точно, что два человека получили обширные ожоги и в тяжелом состоянии доставлены в ожоговый центр барнаульской больницы №3. Есть еще два пострадавших, но их число уточняется.
По факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Известно, что пожар произошел из-за утечки сжиженного газа, когда его перекачивали в резервную подземную цистерну. От цистерны огонь незамедлительно перекинулся на рядом расположенную летнюю беседку, в которой находились люди.
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