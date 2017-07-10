Число жертв смертельной аварии на алтайской трассе увеличилось до трех

ДТП на трассе Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю. ДТП на трассе Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю. ДТП на трассе Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Вечером 9 июля в результате столкновения "Ниссан Альмера" и "ВАЗ 21150" погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля.

Полицейские установили, что водитель "Ниссан Альмера" 1970 года рождения ехал из Завьялово в сторону села Баево. Во время движения он решил обогнать другой автомобиль и на встречной полосе столкнулся с ВАЗом, за рулем которого был мужчина 1966 года рождения.

Водителя иномарки и трех его пассажиров, двое из которых были дети, доставили в больницу.