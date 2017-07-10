Число жертв смертельной аварии на алтайской трассе увеличилось до трех

Утром 10 июля в больнице скончалась женщина 1995 года рождения, которая пострадала в ДТП на трассе Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби. Погибшая была пассажиром "ВАЗ 21150", в который врезалась иномарка, сообщает пресс-служба краевого МВД.
Вечером 9 июля в результате столкновения "Ниссан Альмера" и "ВАЗ 21150" погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля.
Полицейские установили, что водитель "Ниссан Альмера" 1970 года рождения ехал из Завьялово в сторону села Баево. Во время движения он решил обогнать другой автомобиль и на встречной полосе столкнулся с ВАЗом, за рулем которого был мужчина 1966 года рождения.
Водителя иномарки и трех его пассажиров, двое из которых были дети, доставили в больницу.
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