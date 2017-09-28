Читайте, завидуйте. В Италии запустили первый в мире эротический морской круиз

В ходе круиза по Адриатическому морю для отдыхающих проведут эротические вечеринки. Предусмотрены и другие сексуальные развлечения. В некоторых зонах лайнера можно будет находиться полностью обнаженным.

Лайнер длиной 180 метров зайдет в порты Словении и Хорватии, а завершится секс-прогулка в Италии. Самый дешевый билет можно было приобрести за 3,2 тыс. долларов. За самую дорогую каюту пришлось заплатить 11 тысяч долларов.