ЧП в Мособлсуде: по регламенту участников "банды ГТА" нельзя было перевозить в лифте

Три ведомства проводят проверки по факту перестрелки участников "банды ГТА" в Московском областном суде.

Согласно инструкции по конвоированию, при обвинении по "тяжелым" статьям обеспечивается особый режим охраны. В таком случае исключается перевозка подсудимых в лифте, по зданию они перемещаются по одному, а среди посетителей суда должны быть сотрудники МВД в штатском.

Число конвоиров "банды ГТА" было снижено в пять раз вопреки инструкции: вместо положенных 10 полицейских преступников сопровождали только двое. В рядовых ситуациях на двух конвоируемых может приходиться двое конвоиров, на троих — шестеро, на десятерых — семеро. При угрозе побега или применения насилия применяется усиленный конвой: одного арестованного сопровождают трое конвоиров, а девятерых — 12.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК), хищении оружия (ст. 226 УК) и покушении на побег из-под стражи (ст. 30, ст. 313 УК). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Служебную проверку также проводит Подмосковное ГУ МВД. В прокуратуре Московской области заявили о намерении проверить соблюдение закона при конвоировании, пишет znak.com.

По словам адвоката Сергея Пешкова, конфликт разгорелся после того, как подсудимые и конвоиры застряли в лифте на третьем этаже. "Я был на первом этаже около лифта и сам слышал разговор двух сотрудников суда. Они обсуждали, что лифт застрял из-за технических проблем", — рассказал адвокат "Дождю". Спустя 10 минут началась перестрелка, сообщил Пешков.

Имена убитых в ходе перестрелки членов "банды ГТА" сообщила пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова РБК. "Ликвидированы были трое из нападавших — (Абдумуким) Мамадчонов, (Мирзомавлон) Мирзошарипов, (Холик) Субханов. Двое были ранены и обезврежены — Хасанов и Гулямов", — рассказала она. Пресс-секретарь отметила, что Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов госпитализированы.

Нападение на конвоиров принимали не все участники банды, уточнила Осипова. Трое обвиняемых во время перестрелки находились в зале суда.

На сайте главного управления МВД России по Московской области сообщается, что в результате инцидента сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, также двое полицейских получили телесные повреждения.

Перестрелка с участием группы выходцев из Средней Азии, которую именуют "банда ГТА", совершившей серию убийств автовладельцев в Московской области, произошла 1 августа в здании Московского областного суда.