Что будет за вмешательство в работу счётчика?

Юрий из Барнаула спрашивает: "Мой знакомый постоянно "химичит" с электросчетчиком. Я ему говорю, что поймают — мало не покажется, а он говорит, что ничего не будет. Расскажите, какое наказание ему грозит?"

В "Барнаульской горэлектросети" пояснили: Если обнаружено вмешательство в работу счетчика, производится дорасчет. Он определяется как норматив потребления коммунальных услуг, умноженный на 10. Дополнительная сумма будет рассчитана за период фактического безучетного потребления. Если его установить не удается, то берется срок с момента последней проверки, но не более трех месяцев. Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.