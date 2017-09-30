Что делать, если купленный товар оказался с недостатками?

Марина из Бийска спрашивает: "Недавно купила плойку, а она плохо греет. Понесла обратно в магазин — принимать отказываются, говорят, работает и ладно. А мне этого нагрева недостаточно, в ней явно что-то не так! На что я имею право по закону в таком случае?"
В Роспотребнадзоре по Алтайском краю рассказали:
Отношения между продавцом и покупателем в случае обнаружения недостатков в товаре регулируют ст. 18, ст. 20-22 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".
Продавец обязан безвозмездно устранить недостатки в товаре минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учётом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать 45 дней.
Кроме того, вы можете требовать безвозмездно предоставить на время замены товара длительного пользования товар, обладающий этим же основными потребительскими свойствами в течение трёх дней со дня предъявления претензии.
Также вы можете потребовать возместить расходы на исправление недостатков потребителем или третьим лицом 10 дней со дня предъявления претензии. В тот же срок должен уложиться продавец, если вы хотите соразмерно уменьшить покупную цену.
Продавец может по вашему требованию заменить на товар аналогичной марки (модели, артикула) или заменить на товар другой марки с соответствующим перерасчётом покупной цены в течение семи дней, при необходимости проверки качества - 20 дней, а если на момент предъявления требования нет такого товара – один месяц.
Вы также можете отказаться от исполнения договора купли-продажи, а продавец в этом случае должен принять товар, вернуть уплаченную сумму, возместить убытки, причинённые расторжением договора в течение 10 дней со дня предъявления претензии.
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