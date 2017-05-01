Олег из Ново-Копылово спрашивает: "Что делать, если недостаток товара вскрылся после истечения гарантии? Я приобрел электрочайник и уже по истечении гарантийного срока обнаружил в нем недостатки. После этого я сразу же обратился к продавцу с требованием вернуть деньги или заменить электроприбор на товар аналогичной марки. Мне отказали, ссылаясь на то, что гарантийный срок на товар истек. Есть ли выход из этой ситуации?"
В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю пояснили:
Если на приобретенный вами чайник был установлен гарантийный срок, а недостатки товара обнаружены после его окончания, но в пределах двух лет, то вы имеете право требовать:
- безвозмездно устранить недостатки товара или возместить расходы на их исправление потребителем или третьим лицом;
- соразмерно уменьшить покупную цену;
- заменить товар на товар аналогичной марки;
- заменить товар на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- отказа от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврат уплаченной за товар денежной суммы;
- полного возмещения убытков, причиненных вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
Бремя доказывания момента возникновения недостатков лежит на потребителе, то есть, на вас. В соответствии со ст. 21 Закона РФ "О защите прав потребителей" требования о замене товара ненадлежащего качества должны быть удовлетворены продавцом в 7-дневный срок со дня предъявления, а при необходимости проведения дополнительной проверки качества такого товара — в течение 20 дней. Если потребитель требует расторжения договора купли-продажи, возврата уплаченной суммы за товар и возмещения убытков, то эти требования подлежат удовлетворению в течение 10 дней со дня их предъявления.
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