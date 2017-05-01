Что делать, если недостаток товара вскрылся после истечения гарантии?

В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю пояснили:

Если на приобретенный вами чайник был установлен гарантийный срок, а недостатки товара обнаружены после его окончания, но в пределах двух лет, то вы имеете право требовать: безвозмездно устранить недостатки товара или возместить расходы на их исправление потребителем или третьим лицом;

соразмерно уменьшить покупную цену;

заменить товар на товар аналогичной марки;

заменить товар на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены;

отказа от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврат уплаченной за товар денежной суммы;

полного возмещения убытков, причиненных вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

Бремя доказывания момента возникновения недостатков лежит на потребителе, то есть, на вас. В соответствии со ст. 21 Закона РФ "О защите прав потребителей" требования о замене товара ненадлежащего качества должны быть удовлетворены продавцом в 7-дневный срок со дня предъявления, а при необходимости проведения дополнительной проверки качества такого товара — в течение 20 дней. Если потребитель требует расторжения договора купли-продажи, возврата уплаченной суммы за товар и возмещения убытков, то эти требования подлежат удовлетворению в течение 10 дней со дня их предъявления.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.