Что делать, если недостаток товара вскрылся после истечения гарантии?

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Сегодня, 19:35.
Потребитель

Олег из Ново-Копылово спрашивает: "Что делать, если недостаток товара вскрылся после истечения гарантии? Я приобрел электрочайник и уже по истечении гарантийного срока обнаружил в нем недостатки. После этого я сразу же обратился к продавцу с требованием вернуть деньги или заменить электроприбор на товар аналогичной марки. Мне отказали, ссылаясь на то, что гарантийный срок на товар истек. Есть ли выход из этой ситуации?"

Кипяток, чайник.
Кипяток, чайник. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю пояснили:

Если на приобретенный вами чайник был установлен гарантийный срок, а недостатки товара обнаружены после его окончания, но в пределах двух лет, то вы имеете право требовать:

  • безвозмездно устранить недостатки товара или возместить расходы на их исправление потребителем или третьим лицом;
  • соразмерно уменьшить покупную цену;
  • заменить товар на товар аналогичной марки;
  • заменить товар на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены;
  • отказа от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврат уплаченной за товар денежной суммы;
  • полного возмещения убытков, причиненных вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

Бремя доказывания момента возникновения недостатков лежит на потребителе, то есть, на вас. В соответствии со ст. 21 Закона РФ "О защите прав потребителей" требования о замене товара ненадлежащего качества должны быть удовлетворены продавцом в 7-дневный срок со дня предъявления, а при необходимости проведения дополнительной проверки качества такого товара — в течение 20 дней. Если потребитель требует расторжения договора купли-продажи, возврата уплаченной суммы за товар и возмещения убытков, то эти требования подлежат удовлетворению в течение 10 дней со дня их предъявления.

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