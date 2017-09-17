Что делать, если отель на отдыхе не соответствует условиям договора?

В случае замены отеля туроператором в одностороннем порядке и несоответствия условий проживания договору турист имеет право в соответствии со ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребовать безвозмездного устранения недостатков, или соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги), или возмещения расходов, понесенных по устранению недостатков своими силами или третьими лицами, или отказаться от договора и потребовать возврат.

Вы вправе направить требование туроператору о незамедлительном безвозмездном устранении недостатков — например, переселении в отель, предусмотренный договором. Также можно заселиться в предложенный отель и потребовать соразмерного уменьшения цены путёвки, то есть возместить разницу в стоимости номеров. Кроме того, можно потребовать полностью возместить убытки, возникшие из-за необходимости проживания в другом отеле.

На случай спора необходимо подтвердить свои доводы доказательствами. Это могут быть свидетельские показания; фото-видео съёмка; документ, свидетельствующий о факте заселения в отель соответствующей категории, подписанный представителем принимающей стороны; видеофиксация отказа от предоставления справки или выписки о несоответствии категории отеля.

Претензии предъявляются в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора, то есть с момента окончания поездки, и должны быть рассмотрены в течение 10 дней со дня получения претензий.

Вручить претензию можно под подпись, послать заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой.

В случае неудовлетворения требований турист вправе обратиться в суд с исковым заявлением и кроме требований, указанных в претензии, потребовать неустойки за каждый день просрочки в размере 3% стоимости услуг проживания; уплаты штрафа в размере 50% от общей суммы, присуждённой судом в связи с неудовлетворением требований добровольно; и компенсации морального вреда.