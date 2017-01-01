Что делать, если переплатил за электроэнергию?

Ольга Ивановна из Барнаула спрашивает: "В прошлом месяце при оплате электроэнергии из-за ошибки у меня образовалась переплата около 100 кВт. В этом месяце мне выставили еще 107 кВт и получилась общая переплата больше 200 кВт. По счетчику потребление намного меньше. Что теперь делать, чтобы вернули деньги?"
В "Барнаульской горэлектросети" сообщили:
Если за месяц ваш прибор учета наматывает около 100 кВт, то образовавшаяся переплата в 200 кВт позволяет вам не платить два месяца. При следующей оплате вам нужно будет предоставить свои реальные показания, которые будут обозначены на счетчике. Если есть возможность передачи показаний через интернет, то все еще проще. Зная свой лицевой счет и пин-код, вы можете отправить электронное письмо с текущими показаниями счетчика и наши специалисты в автоматическом режиме сделают перерасчет согласно предоставленным данным.
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