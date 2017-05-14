Что делать, если товар не доставили в срок?

Сергей из Калманки спрашивает: "Я оплатил в магазине мебель, которую выбрал по образцу, выставленному в продажу. Образец не продавался. Товар в срок не доставили. У меня за это время изменились обстоятельства, и я хочу отказаться от покупки. Имею ли я на это право?"

В "Центре гигиены и эпидемиологии Алтайского края" пояснили: Согласно "Правилам продажи товаров по образцам", до передачи товара вы вправе отказаться от исполнения договора и покупки заказанной мебели, но в случае такого отказа вам придётся возместить расходы, понесенные в связи с совершением действий по выполнению договора. Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.