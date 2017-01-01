Что делать, если в доме постоянно отключают электричество?

По информации "МРСК Сибири - "Алтайэнерго", ограничение режима потребления электрической энергии вводилось в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого комплекса. Данные работы проводятся с целью повышения надежности энергосистем и невозможно без ограничения электрической энергии.

При плановых отключениях электроэнергии сетевая компания, путем подачи плановых заявок, уведомляет Единую дежурно-диспетчерскую службу города Барнаула, администрацию района, а так же гарантирующего поставщика "Алтайэнергосбыт", в обязанности которого входит уведомление потребителей об ограничениях режима потребления электрической энергии. С информацией о плановых отключениях электроэнергии можно ознакомиться на официальном сайте "МРСК Сибири" либо по телефону горячей линии: 8-8000-1000-380.

Согласно сведениям ЕДДС, от "Алтайэнерго" неоднократно поступали уведомления об ограничениях электрической энергии по улице Есенина, а именно 11, 13, 14 октября 2016 года, время отключения с 9.45 до 18.30.

Индивидуальные частные домовладения являются потребителем третьей категории надежности снабжения электрической энергии. Для одного источника питания допустимо отключение до 72-х часов в год при условии, что перерывы электроснабжения не превышают одних суток.

В адрес "Алтайэнерго" направлено рекомендательное письмо о рассмотрении возможности планирования проведения ремонтных работ в весенне-летний период, а также с просьбой осуществлять бесперебойное электроснабжение потребителей.