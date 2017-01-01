Что делать, если в квартире чересчур жарко?

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Сегодня, 18:08.
Потребитель

В редакцию altapress.ru обратилась Яна из Новоалтайска с жалобой на жару в доме. "У нас очень сильно топят. Температура в комнатах достигает 28-30 градусов. Спать невозможно, приходится открывать форточки. А платим за тепло из-за "перетопа" очень много. Как повлиять на это?"

Кот на батарее.
Кот на батарее. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю рассказали:

Нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна составлять не ниже +18 °C (в угловых комнатах не ниже +20 °C). Допустимое снижение в ночное время суток (от 00 до 5 часов) должно составлять не более 3°С, а допустимое превышение не более 4°С. В остальное время (с 5.00 до 00 часов) отклонения от нормы не допускаются.

Если температура в жилом помещении выше установленной, то потребитель вправе предъявить управляющей компании требования о безвозмездном устранении недостатка и перерасчёта размера платы. Их нужно изложить в письменной претензии в двух экземплярах, один из которых вручить представителю УК, а другой с его подписью и датой вручения оставить себе. После этого УК будет обязана провести проверку качества услуги и составить акт, который является основанием для перерасчёта размера платы. За каждый час превышения допустимой температуры размер платы за коммунальную услугу снижается на 0,15% размера платы за этот период. Если УК уклоняется от проверки, потребитель вправе составить акт проверки качества услуги, который должны подписать минимум два человека.

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