Что делать, если вы встретили бездомных собак: советы кинологов

4 Если собаки все же ведут себя агрессивно?

Убегать от собаки нет смысла — животное быстрее вас в несколько раз, а бегущий человек только подстегивает зверя. Собака будет думать, что охотится и догоняет свою добычу. В такой ситуации нужно звать на помощь, или осторожно найти высокий предмет — дерево, высокий забор, машину и позвонить в МЧС. Если же такой возможности нет, придется "отпинываться". Можно ударить собаку всем, что увидите (палки, камни, сумка). Но это может еще больше спровоцировать и разозлить животное.