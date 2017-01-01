Что делать, если вы встретили бездомных собак: советы кинологов

В последние несколько недель в Алтайском крае бездомные собаки стали чаще нападать на людей. Корреспондент altapress.ru поговорил с кинологом Ксенией Косых и подготовил советы на случай, если вы встретили бродячих животных.
Лучшей самозащитой будет просто обойти стаю. Часто помогает электрошокер, но не самим разрядом, а звуком — щелчки могут напугать собак. Иногда может сработать, если громко крикнуть низким голосом "фу". Нужно успокоиться и постараться вести себя уверенно. Собаки чувствуют страх и могут атаковать.
Можно купить ультразвуковой отпугиватель — он заставит животное убежать.
Не надо хватать палки, камни и т.д. Не стоит идти напролом или махать руками и посторонними предметами — это может спровоцировать собак.
Перед нападением собаки принимают характерную позу агрессии — скалят зубы. Взгляд у собаки "злобный", она его не отводит и не моргает. Тело напружинено, лапы прямые
1. Сильная угроза 2. Средняя угроза 3. Слабая угроза 4. Попытка напугать 5. Страх 6. Выражение покорности при виде другой собаки высшего ранга
Убегать от собаки нет смысла — животное быстрее вас в несколько раз, а бегущий человек только подстегивает зверя. Собака будет думать, что охотится и догоняет свою добычу. В такой ситуации нужно звать на помощь, или осторожно найти высокий предмет — дерево, высокий забор, машину и позвонить в МЧС. Если же такой возможности нет, придется "отпинываться". Можно ударить собаку всем, что увидите (палки, камни, сумка). Но это может еще больше спровоцировать и разозлить животное.
Нет. Собака может посчитать место, где ее кормят, своей территорией, а значит, будет проявлять территориальную или пищевую агрессию, охраняя свое место и еду. Так что сердобольные бабушки, которые подкармливают собак на улице, на самом деле не делают ничего хорошего.
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