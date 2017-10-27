Что делать если вы захотели сделать татуировку

Татуировки не теряют популярности уже несколько лет. Молодые люди все больше стараются выделиться из толпы, и украшение тела - действительно хороший способ это сделать.
Однако от желания сделать тату до того, как она у вас появится, пройдет очень много времени. Стоит соблюсти несколько условий прежде, чем вы пойдете к мастеру, рассказал администратор тату студии UNITY Марк Мотылев.
Ни в коем случае не пишите "я хочу татуху", если у вас нет идеи. Мы не работаем по готовым эскизам, а составляем их сами на месте вместе с клиентом, чтобы люди не ходили с татухами "под копирку", а у каждого была своя индивидуальная татуировка. Вам нужно будет рассказать мастеру идею и выбрать стилистику, предоставить фото или картинки с примерами. В студии составят эскиз и сделают тату.
Точно? Советуем хорошо подумать и точно определиться с частью тела, на которой будет красоваться ваша будущая татуировка. Укажите его в сообщении, когда будете записываться к мастеру.
Не нужно указывать размер татуировки. Это никак не поможет. Каждый эскиз подгоняется под физические данные конкретного человека - его телосложение, рельеф и прочее - а они у всех разные. Это делается для того, чтобы готовая работа смотрелась эстетично и была хорошо вписана в выбранную вами часть тела.
Если вы хотите перекрыть старую татуировку, то приложите фото, на котором четко будет видно то, что сейчас есть у вас на теле. Зачастую перекрытие занимает не один, а несколько сеансов, если предварительно не подвысветлить старую работу. Учтите этот факт.
Цена татуировки напрямую зависит от сложности работы. Будьте готовы к тому, что с вас могут взять так называемый обеспечительный платеж, который может составить до 50% от стоимости сеанса. Это гарантия того, что вы придете на сеанс. Так бывает не всегда, но часто.
Обеспечительный платеж входит в стоимость, соответственно, никаких переплат быть не может. Ничего личного, это мера предосторожности со стороны мастеров.
Если вдруг по какой-либо причине вы не сможете быть на сеансе в день вашей записи, пожалуйста, предупредите об этом заранее (хотя бы за три-четыре дня), чтобы вам нашли замену, и мастер не остался без работы в этот день.
Убедительная просьба! Не приводите с собой, пожалуйста, друзей, знакомых, своих родителей (если вы совершеннолетний) и другую группу поддержки на сеанс. Это будет мешать и вам, и мастеру.
Кроме того, на сеанс стоит прийти сытым и хорошо выспавшимся. Не рекомендуется употреблять спиртное за сутки и крепкое кофе за три-четыре часа до сеанса. И тогда все обязательно получится.
Тату студия UNITY расположена по адресу:
пр-т Строителей, 4а
Телефон для записи: 8-962-790-0771
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