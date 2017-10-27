Что делать если вы захотели сделать татуировку

5 Я хочу тату подешевле…

Цена татуировки напрямую зависит от сложности работы. Будьте готовы к тому, что с вас могут взять так называемый обеспечительный платеж, который может составить до 50% от стоимости сеанса. Это гарантия того, что вы придете на сеанс. Так бывает не всегда, но часто.

Обеспечительный платеж входит в стоимость, соответственно, никаких переплат быть не может. Ничего личного, это мера предосторожности со стороны мастеров.