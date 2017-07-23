Что делать с виновником пожара?

Ольга из Новоалтайска спрашивает: "Квартиру моей тёти затопило после тушения пожара. Над ней проживает мужчина, который недавно освободился из тюрьмы. Жильё ему купила мать. Недавно он устроил пожар, из-за которого пострадали три квартиры. Разумеется, ущерб большой. У тёти был свежий ремонт, сделанный год назад. Как ей и другим соседям сейчас взыскать сумму ущерба, куда обращаться? Кто должен возмещать ущерб, мать как собственник или сын как виновник пожара? Акт о происшествии пожарные выдали".

В ситуации помог разобраться главный юрисконсульт ООО "Юрисдело" Андрей Сандаковский: В суд лучше обратиться к обоим — и к матери, и к сыну (в одном иске их двоих указать ответчиками) и просить суд взыскать с них ущерб солидарно. Вообще совет — когда не знаете, кто надлежащий ответчик, указывайте всех, кто по вашему мнению может им быть - в суде всё прояснится. Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.