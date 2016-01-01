Что хорошего вы помните о Советском Союзе?

Зимним днём 30 декабря 1922 года образовался Союз Советских Социалистических Республик. "Первое в мире государство рабочих и крестьян" просуществовало почти 69 лет — до 26 декабря 1991 года. Многие историки и политики признают, что крушение СССР было крупнейшей геополитической катастрофой века.
Ностальгия по Советскому Союзу, сформировавшаяся на фоне проблем в большинстве бывших советских республик на рубеже XX-XXI веков, стала мощным социальным движением. По сей день она преобладает в народных массах в качестве идеологической теории и объединяет, по данным ВЦИОМ, 56% россиян и 47% украинцев. И хотя процент отрицательно настроенных к СССР людей растёт, по-прежнему остаётся огромный пласт населения, находящий плюсы в его существовании. "МЭ" решил узнать, что хорошего читатели помнят о стране, которая исчезла 25 лет назад.
Антонина Карпова,
пенсионерка:
В Советском Союзе было детство у детей. Можно было свободно посещать детский сад — никаких сегодняшних проблем с очередями. Были пионерские дома, где дети могли встречаться, общаться и ходить в различные "кружки". Дети были "при деле", не болтались попусту по улицам. Библиотеки работали и были посещаемыми, школьное образование было на более высоком уровне, а высшее образование было бесплатным, как и пионерские лагеря. А ещё в Советском Союзе была вера в светлое будущее, и у большинства людей были светлые цели, а не жажда наживы.
Марина Канунникова,
страховой агент:
С квартирным вопросом всё было намного проще. Моя мама зарабатывала 80 рублей, а папа 130 рублей. Тысячу рублей они накопили за три года, остальное добавили родители мамы и папы. Они купили квартиру и всё — решили свой жилищный вопрос. Никаких ипотек под адские проценты не было. При желании можно было спокойно купить квартиру, а иногда даже получить бесплатно.
Виталий Павлов,
учитель истории:
В Советском Союзе отсутствовало то, что сейчас принято называть "обществом потребления". Люди больше ценили другие вещи. Советское общество было на 100% идеологическим, люди знали, ради чего они живут, кто их друг и кто враг. С самых пелёнок вдалбливалось в голову, что, например, бабушкам надо уступать место в транспорте, это было как "Отче наш". А сейчас люди ищут смысл жизни и не уступают места старушкам. Но СССР уже давно похоронен, и его не вернуть. Поэтому нужно жить тем, что есть сейчас, и решать те проблемы, которые у нас есть сейчас.
Андрей Лукьянов,
предприниматель:
В СССР не было нормальной одежды, нормальной мебели, нормальной еды. Чтобы купить машину, нужно было встать в очередь и ждать несколько лет. Ни о каком бизнесе не могло идти и речи, людей попросту сажали в тюрьму за спекуляцию. В этом и была прелесть Советского Союза, который запускал ракеты в космос и не мог обеспечить население туалетной бумагой. Хороша была только идеология. Поэтому тем, кто стонет о том, какую великую страну мы потеряли, я сразу же рекомендую отказаться от всего импортного, включая фильмы и музыку, а также забыть про любые предпринимательские инициативы.
- Сюжет: Опрос
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.