Что хорошего вы помните о Советском Союзе?

В Советском Союзе отсутствовало то, что сейчас принято называть "обществом потребления". Люди больше ценили другие вещи. Советское общество было на 100% идеологическим, люди знали, ради чего они живут, кто их друг и кто враг. С самых пелёнок вдалбливалось в голову, что, например, бабушкам надо уступать место в транспорте, это было как "Отче наш". А сейчас люди ищут смысл жизни и не уступают места старушкам. Но СССР уже давно похоронен, и его не вернуть. Поэтому нужно жить тем, что есть сейчас, и решать те проблемы, которые у нас есть сейчас.