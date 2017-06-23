Что интересного будет на шестой "Электронной неделе на Алтае"

По словам гендиректора компании "Ключевые решения" и основного организатора форума Татьяны Басаргиной, "Электронная неделя на Алтае" направлена не только на ИТ-отрасль, но и на организации, которые применяют ее решения.

Татьяна Басаргина,

организатор форума "Электронная неделя на Алтае":

ИТ-сфера не может развиваться, если ее продукты не применяются. Одна из основных задач форума — это просвещение. Оно позволяет организациям, работающим в Алтайском крае, более комфортно проходить те изменения, которые происходят в нашей стране.

Программа форума это подтверждает. Там есть площадки для банкиров, туроператоров, педагогов, малого и среднего бизнеса, госорганов, детей и студентов.

Евгений Поздерин,

заместитель начальника Алтайкомсвязи:

У нас, конечно, не Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), когда уже на вторые сутки его проведения, мы видим в бегущей строке, что заключены миллиардные сделки. Своеобразие электронной недели в том, что она более демократична. Я бывал на разных мероприятиях федерального масштаба. Там, как правило, есть гуру, которые задают тон дискуссии и неписаное правило не выбиваться за границы этого обсуждения. У нас же есть возможность для открытой дискуссии и полемики.

Однако, по словам Татьяны Басаргиной, в этом году форум "выходит на уровень ПМЭФ" и на его закрытии впервые планируется заключить несколько соглашений. И там же участники узнают "несколько сенсаций".

Также она рассказала, что по итогам форума будет сформирован "портфель предложений", который передадут в государственные и коммерческие структуры, чтобы они могли использовать его для развития региона.

Участие в форуме бесплатное. Чтобы его посетить, нужно зарегистрироваться на сайте.

Ключевые мероприятия "Электронной недели на Алтае" 2017

26 июня. Слет ИТ-тимуровцев в парк-отеле "Чайка". Там соберутся школьники, которые помогают людям пожилого возраста осваивать компьютерную технику, их "ученики" и наставники. Они обсудят актуальные вопросы развития этого социального проекта, послушают выступления экспертов, поучаствуют в мастер-классах и праздничных мероприятиях.

в парк-отеле "Чайка". Там соберутся школьники, которые помогают людям пожилого возраста осваивать компьютерную технику, их "ученики" и наставники. Они обсудят актуальные вопросы развития этого социального проекта, послушают выступления экспертов, поучаствуют в мастер-классах и праздничных мероприятиях. 27 июня. Конференция "Информационные технологии в управлении: риски и возможности" . Ключевое мероприятие форума для представителей госорганов и бизнеса. Там обсудят проблемы и перспективы развития цифровой экономики и ведения своего дела в новых реалиях.

Конференция . Ключевое мероприятие форума для представителей госорганов и бизнеса. Там обсудят проблемы и перспективы развития цифровой экономики и ведения своего дела в новых реалиях. 27 июня. Закрытый семинар Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по СФО . Сюда любой желающий прийти не сможет, но темы обсуждения запланированы интересные. Например, "Возможности иностранных технических разведок по получению информации о деятельности органов власти, опасные виды и средства разведки". Также будут продемонстрированы возможные каналы утечки речевой информации и способы их закрытия. Основная тема семинара — защита информации в госорганах.

. Сюда любой желающий прийти не сможет, но темы обсуждения запланированы интересные. Например, "Возможности иностранных технических разведок по получению информации о деятельности органов власти, опасные виды и средства разведки". Также будут продемонстрированы возможные каналы утечки речевой информации и способы их закрытия. Основная тема семинара — защита информации в госорганах. 28 июня. Конференция "Информатизация образования: новые технологии обучения и управления" . Здесь соберутся учителя, которые активно используют в своей работе современные ИТ-сервисы и те, кто хочет этому научиться. Запланированы выступления федеральных экспертов, представителей других регионов, а также педагогов Алтайского края, у которых есть позитивный опыт в данном направлении. А 29 июня будет работать площадка по теме развития робототехники в школах.

Конференция . Здесь соберутся учителя, которые активно используют в своей работе современные ИТ-сервисы и те, кто хочет этому научиться. Запланированы выступления федеральных экспертов, представителей других регионов, а также педагогов Алтайского края, у которых есть позитивный опыт в данном направлении. А 29 июня будет работать площадка по теме развития робототехники в школах. 28 июня. Конференция по информационной безопасности "БИТ".

Конференция 28 июня. Совещание рабочей группы межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" . Ключевые темы: электронный документооборот в органах власти, тенденции и проблемы информационного законодательства.

Совещание рабочей группы . Ключевые темы: электронный документооборот в органах власти, тенденции и проблемы информационного законодательства. 29 июня. Конференция "Информационные технологии в туризме" . Представители отрасли обсудят использование современных ИТ-решений в своей работе.

Конференция . Представители отрасли обсудят использование современных ИТ-решений в своей работе. 29 июня. Круглый стол "Информационная безопасность в кредитно-финансовой сфере". Специализированное мероприятие для сотрудников банковской отрасли.

Более подробную информацию смотрите на сайте форума.