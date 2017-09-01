Что изменится в России с 1 сентября

Отношения с США

Число американских дипломатов в России уменьшится до 455 человек. К этому времени 745 сотрудников дипмиссии США должны будут покинуть территорию РФ.

Возобновится выдача американских неиммиграционных виз россиянам, которая была приостановлена 23 августа. Однако получить разрешительный документ можно будет только в посольстве США в Москве. Выдача виз в консульствах в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге приостановлена на неопределенный срок.

Отношения с Украиной

Жителям Украины станет легче получить российский паспорт. Раньше им нужно было получать справки, подтверждающие их отказ от предыдущего гражданства. Новый законопроект существенно облегчит эту процедуру. Теперь не надо ждать ответа украинских властей: им достаточно написать в России заявление об отказе от гражданства Украины, нотариально его заверить, а после предоставить в МВД РФ.

Процедура получения российского гражданства

Всем желающим принять российское гражданство необходимо будет принести присягу, текст которой прописан в документе. Людям, не желающим приносить присягу, могут отказать в предоставлении гражданства.

Государство вправе отменить ранее принятое решение о предоставлении российского гражданства иностранцам, которые были осуждены за терроризм и экстремизм. Ответственность за такие преступления не будет распространяться на непричастных к этому родственников.

Качество рыбы

Вступает в силу технический регламент ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции", который регламентирует процессы производства, хранения и реализации рыбы. Документ впервые устанавливает нормы допустимого содержания влаги в мороженой рыбе. Он, в частности, ужесточает нормы содержания льда.

Кроме того, производителям запретят или же обяжут их резко сократить добавление в рыбу стимуляторов роста, которые вредны для здоровья. К тому же рыба для детей первого года жизни будет производиться не вместе с другой продукцией, а в специальных цехах.

Переход на новый регламент продлится дольше года.

Нормы бесплатного провоза багажа в самолетах

В сентябре может вступить в силу акт об отмене обязательного бесплатного провоза багажа в самолете. Документ был подписан 30 июля, нововведения примут в течение двух месяцев.

С этого момента авиакомпании не будут обязаны предоставлять пассажирам, приобретающим невозвратные билеты, бесплатное место багажа минимальной массой 10 кг. Владельцы возвратных билетов смогут провозить его по-прежнему бесплатно: платить им придется только в случае перевеса. При этом за ручную кладь взимать плату не будут.

Контроль за брокерами

Центробанк усиливает надзор на брокерском рынке. Брокеры, использующие средства клиентов в своих интересах, обязаны рассчитывать показатели краткосрочной ликвидности. Мера призвана "защитить интересы клиентов и обеспечить большую стабильность финансового рынка".

Возмещение убытков при ДТП

ЦБ в сентябре может снять ограничения на возмещение убытков при ДТП. Согласно новым условиям, ограничение на число транспортных средств, ставших участниками ДТП, будет отменено. Сейчас автовладелец может обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба после аварии лишь в следующем случае: если участников происшествия было двое, все они застрахованы по ОСАГО и кроме транспортных средств никто в аварии не пострадал.