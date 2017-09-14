Что мы знаем группе "Корни", которая станет хэдлайнером Дня Барнаула-2017

Когда-то в плейлисте каждого звучали рингтоны песен этих парней. Группа "Корни", выходцы из первой "Фабрики звезд", приедут в Барнаул на День города. В 20.30 они дадут концерт на главной праздничной площадке на площади им. Сахарова.
В 2002 году, после финального концерта выпускников "Фабрики" в Олимпийском, вся Россия влюбилась в хиты молодых исполнителей. Хит "Я теряю корни" Паша Артемьев написал еще задолго до того, как попал на "Фабрику звезд", и постоянно ее напевал в "Звездном доме".
Жители Барнула услышат группу в новом варианте: Паша Артемьев и Александр Асташенок решили покинуть коллектив после восьми лет частых гастролей, а на их место пришел Дмитрий Пакуличев. Дмитрий 13 сентября праздновал 32-летие, и стоит отметить, что он самый молодой исполнитель в группе. Алексей Кабанов и Александр Бердников остались в коллективе со дня основания.
Их песни звучали в фильмах и сериалах. Например, в августе 2006 года, группа выпустила клип на песню "Наперегонки с ветром", ставшую саундтреком к телесериалу "Кадетство" на канале СТС. Песня "Ты узнаешь её" была переделана для исполнения в сериале "Счастливы вместе" на телеканале ТНТ. "Корни" сами исполняли кавер на свою песню в одной из серий и даже приняли участие в съемках.
Как сообщает официальная группа Вконтакте, на следующий день после выступления в Барнауле ребята дают концерт в "Crocus City Hall", мы сможем увидеть их выступление в прямом эфире на сайте канала "Жара".
Для тех кто никогда не слышал группу "Корни" или забыл кто это, мы составили топ-5 популярнейших клипов.
"Ты узнаешь ее"
"25 этаж"
"Я теряю корни"
"С днем рождения, Вика"
"Хочешь, я тебе спою"
Виктория Красилова.
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