Что мы знаем группе "Корни", которая станет хэдлайнером Дня Барнаула-2017

В 2002 году, после финального концерта выпускников "Фабрики" в Олимпийском, вся Россия влюбилась в хиты молодых исполнителей. Хит "Я теряю корни" Паша Артемьев написал еще задолго до того, как попал на "Фабрику звезд", и постоянно ее напевал в "Звездном доме".

Жители Барнула услышат группу в новом варианте: Паша Артемьев и Александр Асташенок решили покинуть коллектив после восьми лет частых гастролей, а на их место пришел Дмитрий Пакуличев. Дмитрий 13 сентября праздновал 32-летие, и стоит отметить, что он самый молодой исполнитель в группе. Алексей Кабанов и Александр Бердников остались в коллективе со дня основания.

Их песни звучали в фильмах и сериалах. Например, в августе 2006 года, группа выпустила клип на песню "Наперегонки с ветром", ставшую саундтреком к телесериалу "Кадетство" на канале СТС. Песня "Ты узнаешь её" была переделана для исполнения в сериале "Счастливы вместе" на телеканале ТНТ. "Корни" сами исполняли кавер на свою песню в одной из серий и даже приняли участие в съемках.

Как сообщает официальная группа Вконтакте, на следующий день после выступления в Барнауле ребята дают концерт в "Crocus City Hall", мы сможем увидеть их выступление в прямом эфире на сайте канала "Жара".

Для тех кто никогда не слышал группу "Корни" или забыл кто это, мы составили топ-5 популярнейших клипов.

"Ты узнаешь ее"

"25 этаж"

"Я теряю корни"

"С днем рождения, Вика"

"Хочешь, я тебе спою"

Виктория Красилова.