Как выбрать правильную расцветку для интерьера вашего дома

Визуальные эффекты

Цветом можно выделить нечто значимое по отношению к чему-то менее актуальному или наоборот приглушить детали, которые не должны бросаться в глаза. Цвет обладает удивительным свойством формировать путь обозреваемости какого-либо объекта. Например, если в кухне мебель в серых тонах с отделкой элементов в красных или синих тонах, то любой вошедший в первую очередь увидит эту отделку, а потом менее яркие детали.

Наиболее благоприятно воздействуют на человека согласующиеся между собой цвета окружающей природы, то есть "природные" тона: зеленый, коричневый, серебристо-серый, желтый.

Общеизвестно, что цвета разделяют на "теплые" и "холодные". Первые вызывают ощущение тепла, но приближают видимые предметы или плоскости, окрашенные в тона это группы. Вторые вызывают ощущение холода, но при этом удаляют предметы и плоскости.

Напомним, к теплым тонам относятся: красный, оранжевый, желтый, черно-серый. Помещения, окрашенные в такие тона, кажутся меньше.

К холодным относятся голубой, оттенки бело-серого. Эти тона зрительно увеличивают помещение.

Тон зеленый, который состоит из желтого и синего, может быть и холодным, и теплым в зависимости от процентного содержания в нем того или другого цвета.

Как цвет влияет на эмоции

Об этом, наверное, можно спорить, но тем не менее есть устойчивые представления о том, как цветовое окружение влияет на человека.

Красный цвет вызывает беспокойство.

Желтый (и его оттенки) дает ощущение тепла, успокаивает, поднимает настроение и работоспособность, побуждает к творчеству. Очень важное преимущество – оптически не изменяет габариты помещения.

Оранжевый действует возбуждающе на эмоциональное состояние человека.

Зеленый успокаивает, создает хорошие условия для отдыха, расслабляет глаза.

Голубой навевает ощущение легкости и глубины, успокаивает.

Фиолетовый вызывает меланхолию.

Каждой комнате – свой колорит

Длительное пребывание в помещении, окрашенном или декорированном в какой-либо чистый цвет, угнетающе действует на человека. Подсознательно избегая этого, он стремится к гармонии холодных и теплых тонов. Смесь цветов формирует баланс, с помощью которого тот или другой тон становится более комфортным для восприятия. Поэтому создавая интерьер, нужно продумать цветовую гамму стен, мебели, штор, полов, картин и декоративных изделий. Надо решить, что будет главным в интерьере, что второстепенным, и как будут распределены цветовые акценты с учетом форм и габаритов.

В гостиной и столовой возможны сочетания тонов и оттенков желтого, зеленого, бежевого, белого. Если хочется, чтобы в интерьере доминировали мебель и детали (картины, вазы, статуэтки и т.д.), надо выбирать цвет стен нейтральный, спокойный. Если, наоборот, для комнаты выбраны обои с притягивающим взор, детально расписанным рисунком, то мебельное покрытие и детали должны быть однотонными, в спокойной цветовой гамме, не мешающей общей композиции помещения.

В кабинете стены, мебель, шторы на окнах, ковер и т.д. желательно выполнить в зеленых, серо-зеленых и желтых тонах с добавлением белого.

В спальне возможны такие тона: жемчужно-серый, светло-голубой, светло-розовый и т.д.

На кухне приветствуется любая цветовая гамма, сочетания самые смелые, в зависимости от характера хозяйки, которая будет там готовить.

Цвет интерьера подбираем под цвет глаз

Предпочтения зависят от личных вкусов, возраста жильца комнаты. Более того, определенным человеческим типам соответствует та или иная гармония цветов. Выбор колористической гаммы определяется, прежде всего, цветом глаз.

Красная гамма (различные оттенки красного, розового, рыжего, красно-коричневого, красной охры), цвет морской волны, изумрудный, серо-зеленый, бутылочный, фиолетовый, белый, серый, теплые черные рекомендуются людям с карими и черными глазами.

Голубоглазым и людям с голубовато-зелеными и серовато-зелеными глазами больше всего подходит синяя гамма (синие, голубые, фиолетовые с преимуществом синего, иссиня-алый, белый, серый, иссиня-черный).

Для людей, у которых зеленый или серый цвет глаз имеет оттенок желтого, оптимальной будет желтая гамма окружающего пространства (желтые, рыжие, изжелта-зеленый, белый, серый, черный с отзвуком желтого).